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Godzilla يجتاح الصالات العربية

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Godzilla يجتاح الصالات العربية Godzilla يجتاح الصالات العربية

الخميس 15-05-2014 21:46

Grace of Monaco و Godzilla هما الفيلمان البارزان اللذان تم إطلاقهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Grace of Monaco
بالرغم من إنتقاد إمارة Monaco لفيلم Grace of Monaco والطلب من مواطنيها مقاطعته، وبالرغم من معارضة المخرج Olivier Dahan للمونتاج الذي فرضته الشركة المنتجة، تم افتتاح مهرجان Cannes السينمائي الدولي بالفيلم المذكور بحضور المخرج والممثلين الرئيسيين Nicole Kidman و Tim Roth. في المقابل، ذكر بعض النقّاد العالميين أنهم غير راضين عمّا قدّمه الفيلم واصفينه بالسطحي وغير الدقيق. Grace of Monaco يلقي الضوء على سيرة حياة نجمة هوليوود Grace Kelly التي تزوّجت الأمير Rainier الثالث لتصبح أميرة موناكو، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.

Godzilla
عام 1998 أنتجت Hollywood فيلماً خاصاً بـ Godzilla مقتبس عن مجموعة من الأفلام اليابانية بطلها هذا المسخ. عام 2014، قررت شركة Warner Bros إطلاق سلسلة أفلام جديدة بطلها هذا المسخ علّ نجاحه على شباك التذاكر يكون مناسبة لإنتاج جزء ثانٍ منه. Godzilla فيلم كوارثي يشارك في بطولته Aaron Taylor-Johnson و Elizabeth Olsen، مبني على مؤثرات صوتية وبصرية جيّدة مقابل سيناريو متواضع يتحوّل المسخ فيه فجأة الى منقذ!!! Godzilla يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

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