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الصين تبني نسخة طبق الأصل من تمثال أبو الهول

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الصين تبني نسخة طبق الأصل من تمثال أبو الهول الصين تبني نسخة طبق الأصل من تمثال أبو الهول

كتب على حسن السعدنى
انتهت الصين من بناء نسخة طبق الأصل من تمثال "أبو الهول".

تم تشييد التمثال بالحجم الطبيعي وفى أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة من إحاطته بالرمال التي تشبه الصحراء وعدد من الأشجار الصحراوية.

وتمثال أبو الهول في نسخته الصينية تم بناءه في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبى الصينية، ويبلغ طوله حوالي 60 مترا وارتفاعه 20 مترا، حيث يعد هذه التمثال الثاني من نوعه الذي يتم بالحجم الطبيعي نسخة تمثال أبو الهول بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ومن المعروف أن كانت قد طالبت منذ سنوات طويلة من خلال قوانين محلية أو وطلبت من منظمة اليونسكو، عدم استغلال دول العالم للآثار المصرية دون الرجوع لوزارة الآثار المصرية، أو الحصول على تصريح لاستغلال الدعاية بالآثار المصرية وذلك لحفظ حقوق الملكية الفكرية وحماية التراث الإنساني.

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