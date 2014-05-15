محافظ السويس يطالب المرأة بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة

طالب اللواء العربي السروي محافظ السويس، من المرأة السويسية الأستعداد وبقوة للمشاركة بفعالية فى انتخابات البرلمان القادمة والمحليات خاصة بعد أن نص الدستور على وجود كوتة للمرأة بالمجالس النيابة القادمة.

وأضاف المحافظ خلال كلمته التى ألقها فى ختام فعاليات ورش العمل لإدارة الانتخابات بالمجلس القومي للمرأة عصر اليوم، أن الأوضاع بالسويس مستقرة وجيدة وأنه يتمني من كل سيدة المشاركة بفاعلية فى كافة الاحداث السياسية لأن المرأة كل شئ فى المجتمع وصاحبة الكلمة المؤثرة والقوية وبدونها المجتمع لن يتقدم.

وقدم محافظ السويس الشكر والتقدير للدكتور محمود الشريف الوزير والقامة السياسية على وجوده وتشريفه بالسويس والقاء ندوات تثقيفية للمرأة هو والدكتورة هالة منصور ودعهما لحضور افتتاح الخط الملاحي بين ميناء بور توفيق والسعودية يوم 4 يونيه القادم بعد توقف أستمر أكثر من 10 سنوات.