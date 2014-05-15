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سلسلة بشرية لحملة “صباحي” على إمتداد كوبري أكتوبر

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سلسلة بشرية لحملة “صباحي” على إمتداد كوبري أكتوبر سلسلة بشرية لحملة “صباحي” على إمتداد كوبري أكتوبر

حملة حمدين صباحي

نظمت منذ قليل العشرات من حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي سلسلة بشرية على امتداد كوبري 6 أكتوبر ، لدعوة المواطينين لتأييد والتصويت لمرشحهم في الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجاري  .

ورفع المشاركون لافتات طويلة عليها صور “صباحي” ، كما وزعوا صور المرشح على السيارات المارة .

وكان أعضاء الحملة نظموا السلسلة في مناطق مختلفة على أمتداد الكوبري في 8 نقاط مختلفة أولها كان امام وزارة المالية مرورًا , بـميدان العباسية , تقاطع مطلع غمرة مع شبر , بجوار عمارة رمسيس , امام مدخل كوبرى 15 مايو ,  منطقة الجزيرة و أخيرًا نهاية كوبرى اكتوبر اعلى منزل شارع البطل احمد عبدالعزيز .

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