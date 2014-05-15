سلسلة بشرية لحملة “صباحي” على إمتداد كوبري أكتوبر

نظمت منذ قليل العشرات من حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي سلسلة بشرية على امتداد كوبري 6 أكتوبر ، لدعوة المواطينين لتأييد والتصويت لمرشحهم في الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجاري .

ورفع المشاركون لافتات طويلة عليها صور “صباحي” ، كما وزعوا صور المرشح على السيارات المارة .

وكان أعضاء الحملة نظموا السلسلة في مناطق مختلفة على أمتداد الكوبري في 8 نقاط مختلفة أولها كان امام وزارة المالية مرورًا , بـميدان العباسية , تقاطع مطلع غمرة مع شبر , بجوار عمارة رمسيس , امام مدخل كوبرى 15 مايو , منطقة الجزيرة و أخيرًا نهاية كوبرى اكتوبر اعلى منزل شارع البطل احمد عبدالعزيز .