حبس 11 إخوانيا لمدة 15 يومًا في أحداث العنف برابعة وجامعة الأزهر وعزبة النخل

أمر المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس 11 متهما ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، وذلك لارتكابهم أحداث العنف والحريق والتجمهر، التي وقعت بالأمس بمنطقة رابعة العدوية، وقبالة المدينة الجامعية الأزهرية، ومنطقة عزبة النخل.

وكانت نيابة مدينة نصر أول قد باشرت التحقيق مع 5 متهمين من أعضاء الإخوان، بإشراف المستشار محمد البشلاوي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، لارتكابهم وآخرين من العناصر الإخوانية جريمة إضرام النيران بالنصب التذكاري بمنطقة “رابعة” والاعتداء على قوات الشرطة، حيث تم ضبط هؤلاء المتهمين في حين لاذ بقيتهم بالفرار.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها، والحريق العمد، وخرق قانون التظاهر، وتنظيم تظاهرات لأغراض سياسية دون إخطار مسبق على النحو الذي نظمه القانون، والإتلاف العمد لمنشآت وممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، والبلطجة والتلويح بالعنف واستعراض القوة، ومقاومة السلطات.

كما باشرت نيابة مدينة نصر ثان التحقيق مع 4 متهمين آخرين في واقعة قيامهم بقطع الطريق أمام المدينة الجامعية الأزهرية، وقيامهم باستعراض القوة وإرهاب المواطنين وإثارة الذعر فيما بينهم.. حيث أسندت النيابة العامة إليهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، وتنظيم تظاهرة دون إخطار مسبق، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع الطريق وإثارة الذعر والبلطجة واستعراض القوة.

وباشرت نيابة المطرية بإشراف المستشار محمد سمير رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيق مع فتاتين تنتميان إلى تنظيم الإخوان، وذلك بعد أن تم ضبطهما لاشتراكهما في أحداث العنف الإخواني التي وقعت بمنطقة عزبة النخل، والتي أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص وتحطم العديد من المحال التجارية وتوقف حركة المواصلات.. حيث أسندت النيابة إلى الفتاتين الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتظاهر دون إخطار مسبق، والتحريض على العنف والتجمهر.