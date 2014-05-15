بالصور.. تحرير2263 مخالفة مرورية متنوعة خلال 10 أيام بأسوان‎

أشار العميد هاني الشنواني، مدير إدارة مرور أسوان، أنه بناءاً علي توجيهات محافظ أسوان ومدير الأمن، قامت إدارة مرور أسوان بتنظيم حملات مرورية مكبرة بمدن أسوان وادفو وكوم امبو ودراو خلال الفترة من الأول من مايو الحالي وحتى 10 مايو لإعادة الانضباط في الشارع الأسواني .

أسفرت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية والسيارات بدون لوحات وبدون تراخيص عن ضبط 182 دراجة بخارية و 46 تروسيكل و 9 توك توك صيني و 29 سيارة مخالفة .

وفي مجال التصالح الفوري تم تنفيذ 155 مخالفة ، موضحاً بأنه تم أيضاً سحب 606 من التراخيص المتنوعة ما بين انتهاء التسيير أو القيادة أو بدون تسيير أو رخصة لا تجيز أو زجاج ملون حاجب للرؤية أو صلاحية فنية .

وتم تنفيذ 577 مخالفة رفع وتكلفة أعباء الونش ، وفي مجال القيادة تحت تأثير مخدر تم ضبط 4 حالات ، وفي مجال السير عكس الاتجاه تم ضبط 16 حالة .

وأضاف هاني الشنواني بأنه تم في نفس الوقت تحرير 755 مخالفة علي نموذج 125 مرور وتم إرسالها لجهة الاختصاص الممثلة في نيابة المرور وبالتوازي تم عمل حملة رادار علي طريق “ادفو ـ مرسي علم”، وذلك لتصوير السرعات الزائدة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

و تم معاينة الطريق بمعرفة ضباط الطرق السريعة والصحراوية والرادار ، ومن خلال الحملة تبين أن هناك عيوب جوهرية في الطريق تؤدي إلي وقوع العديد من الحوادث ، وتم إعداد تقرير للهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة العاشرة لتلافي الملاحظات تفادياً للحوادث .