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سفير مصر بالكويت: تدفق غير مسبوق.. و5 آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم اليوم

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سفير مصر بالكويت: تدفق غير مسبوق.. و5 آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم اليوم سفير مصر بالكويت: تدفق غير مسبوق.. و5 آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم اليوم

أكد عبد الكريم سليمان، سفير لدى الكويت، أن عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا كثيفا وتدفقا غير مسبوق من قبل الناخبين المصريين.

وقال عبد الكريم، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، اليوم الخميس، إن عدد الذين أدلوا بالتصويت حتى عصر اليوم بلغ خمسة آلاف ناخب، متوقعا أن يصل العدد حتى إغلاق الصناديق في اليوم الأول للاقتراع إلى أكثر من عشرة آلاف ناخب.

وأكد سليمان أن المواطنين المصريين اصطفوا في طوابير طويلة أمام مقر السفارة المصرية بما يعكس إقبالا كبيرا وغير عادي لم تشهده أي انتخابات مصرية سابقة، مشيرا إلى وعي المصريين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وقال: إنه على الرغم من الزحام الشديد إلا أن عملية الاقتراع تسير في جو هادئ وفي ظل نظام دقيق يعكس حرص المصريين في الكويت على ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب من يستطيع أن يعبر المرحلة الانتقالية إلى بر الأمان.

وأضاف: أن جميع من حضر إلى السفارة منذ الصباح الباكر، تمكن من الإدلاء بصوته في يسر وسهولة ودون أي عقبات أو مشكلات.

وأعرب سليمان، عن إعجابه بالأسر المصرية التي حضرت رغم درجة الحرارة الشديدة بصحبه أولادها للمشاركة في عملية التصويت، حيث وصف سلوك الأسر المصرية بأنه “مفيد وإيجابي لإرساء الإحساس بالمشاركة المجتمعية في الأجيال القادمة”.

وأشاد سليمان بالتعاون الكبير الذي تقدمه دولة الكويت للسفارة المصرية، عبر وزارتي الخارجية والداخلية.. لافتا إلى الوجود الأمني الكويتي الكبير في محيط السفارة لتنظيم عملية التصويت.

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