الخارجية: إقبال كثيف من المصريين فى الخليج واستراليا على المشاركة في الانتخابات الرئاسيه

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن غرفة العمليات بالوزارة تلقت عددًا من التقارير الأولية من السفارات والقنصليات بالخارج، خاصة من منطقة شرق وجنوب شرق أسيا ومنطقة الخليج العربي، تفيد بأن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج تسير بشكل طبيعي ودون أية معوقات في أول أيام التصويت.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية، أن اللجان الفرعية في النصف الشرقي من العالم، بداية من مدينة “ويلنجتون” عاصمة نيوزيلندا، التي تحت أبوابها في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت القاهرة، ثم توالى فتح المقار الانتخابية في مختلف قارات العالم حسب التوقيت المحلي لكل دولة بها مقر انتخابي من المقرات 141 الموجودة في 124 دولة.

وأشار إلى أن التقارير أكدت أن عملية التصويت تشهد إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين في منطقة الخليج العربي وأستراليا خلال الساعات الأولي لبدء عملية التصويت.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن البعثات الدبلوماسية في الخارج تستمر بالتنسيق مع السلطات في دول الاعتماد لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الناخبين وإنجاح عملية الاقتراع، كما يعمل النظام التقني المتطور، والذي تم إدخاله لأول مرة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية في عملية تصويت المصريين بالخارج، على تسهيل عملية التصويت في المقار الانتخابية ذات الكثافة التصويتية وتقليص وقت انتظار المصوتين، فضلًا عن منع التصويت المزدوج.