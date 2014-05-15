الخارجية: مجهولون حاولوا التشويش على التصويت بتركيا والأمور عادت لطبيعتها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي:” إن عملية التصويت تسير بشكل طبيعي والمؤشرات التي وصلت وزارة الخارجية من السفارات والقنصليات بالخارج طيبة من حيث كثافة التصويت.

وأشار عبد العاطي إلى أن الهدوء يسيطر على عملية الاقتراع، ولا يوجد ما يعكر صفو عملية الاقتراع حتى الآن، سوى حادث بسيط في اسطنبول بتركيا حيث حاول 20 شخص التشويش على الناخبين. وهناك تواصل مع السلطات الأمنية التركية من جانب القنصلية المصرية، وانتهت المشكلة،وتسير عملية الاقتراع بشكل طبيعي الآن.

وأضاف عبد العاطي في لقاء مع برنامج صوت الناس على قناة المحور، أن أعداد كثيفة من المصوتين نزلت منذ الساعات الأولى، بعضها قبل فتح أبواب الاقتراع خاصة في استراليا، ودول الخليج العربي الكويت والسعودية والإمارات العربية.

وأوضح أن المؤشرات تشير إلي أن المصريين من مختلف الأعمار والفئات شيوخ وشباب وسيدات، حتى المرضي الكل توافد علي مقرات الاقتراع. وأشار السفير :” إلي أن هناك تنسيق مع بعض الدول مثل الكويت فيما يتعلق بتوفير حافلات لنقل الناخبين المصريين من أماكن بعيد إلي مقرات الاقتراع، وكذلك مع أرباب العمل لتسليم جوازات السفير المميكنة للناخبين لكي يدلوا بأصواتهم.

وقال إن هناك أربع دول لم يتم إجراء عملية التصويت بها نتيجة تردي الأوضاع الأمنية وهي سوريا وليبيا وإفريقيا الوسطي والصومال.

وعن مد فترة الاقتراع يوما آخر قال السفير إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي التي تقرر ذلك إذا رأت ضرورة لذلك.

وأضاف أنه تم إغلاق مراكز الاقتراع في بعض الدول في أقصي شرق وجنوب شرق آسيا وستفتح خلال ساعات في الغرب الأمريكي وكندا وأمريكا الجنوبية بسبب فارق التوقيت.