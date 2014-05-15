أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الخارجية: مجهولون حاولوا التشويش على التصويت بتركيا والأمور عادت لطبيعتها

Google+ Print
الخارجية: مجهولون حاولوا التشويش على التصويت بتركيا والأمور عادت لطبيعتها الخارجية: مجهولون حاولوا التشويش على التصويت بتركيا والأمور عادت لطبيعتها

السفير بدر عبدالعاطى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي:” إن عملية التصويت تسير بشكل طبيعي والمؤشرات التي وصلت وزارة الخارجية من السفارات والقنصليات بالخارج طيبة من حيث كثافة التصويت.

وأشار عبد العاطي إلى أن الهدوء يسيطر على عملية الاقتراع، ولا يوجد ما يعكر صفو عملية الاقتراع حتى الآن، سوى حادث بسيط في اسطنبول بتركيا حيث حاول 20 شخص التشويش على الناخبين. وهناك تواصل مع السلطات الأمنية التركية من جانب القنصلية المصرية، وانتهت المشكلة،وتسير عملية الاقتراع بشكل طبيعي الآن.

وأضاف عبد العاطي في لقاء مع برنامج صوت الناس على قناة المحور، أن أعداد كثيفة من المصوتين نزلت منذ الساعات الأولى، بعضها قبل فتح أبواب الاقتراع خاصة في استراليا، ودول الخليج العربي الكويت والسعودية والإمارات العربية.

وأوضح أن المؤشرات تشير إلي أن المصريين من مختلف الأعمار والفئات شيوخ وشباب وسيدات، حتى المرضي الكل توافد علي مقرات الاقتراع. وأشار السفير :” إلي أن هناك تنسيق مع بعض الدول مثل الكويت فيما يتعلق بتوفير حافلات لنقل الناخبين المصريين من أماكن بعيد إلي مقرات الاقتراع، وكذلك مع أرباب العمل لتسليم جوازات السفير المميكنة للناخبين لكي يدلوا بأصواتهم.

وقال إن هناك أربع دول لم يتم إجراء عملية التصويت بها نتيجة تردي الأوضاع الأمنية وهي سوريا وليبيا وإفريقيا الوسطي والصومال.

وعن مد فترة الاقتراع يوما آخر قال السفير إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي التي تقرر ذلك إذا رأت ضرورة لذلك.

وأضاف أنه تم إغلاق مراكز الاقتراع في بعض الدول في أقصي شرق وجنوب شرق آسيا وستفتح خلال ساعات في الغرب الأمريكي وكندا وأمريكا الجنوبية بسبب فارق التوقيت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا