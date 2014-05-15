ننشر أرقام المصريين المشاركين فى تصويت انتخابات الرئاسه بالخارج

أعلن الدكتور محمد الجمل، رئيس الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج أن التقارير الأوليه التى تلقتها غرفة العمليات فى الاتحاد بشأن تصويت المصرين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية، تؤكد وجود إقبال غير مسبوق فى كافة العواصم العالمية فى اليوم الأول لبدء التصويت.

وأضاف الجمل أن غرفه العمليات برئاسه المهندس محمد بدر، رئيس مجلس أمناء الاتحاد قد تلقت على سبيل المثال تقريراً من استراليا يفيد أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى “سيدنى وملبورن” وصل حتى الآن إلى 1100 مصرى ومصرية، وهو ما يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور وفى الانتخابات الرئاسية الماضية.

واضاف الجمل أن التقارير التى وصلت إلى غرفه عمليات الاتحاد تشير حتى الآن إلى أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى أبو ظبى إلى 9 آلاف ناخب وناخبة وفى دبى إلى 4 ألاف ناخب وناخبه بمجموع 13 ألف فى اليوم الأول حتى الآن.

> وأضاف الجمل أن عدد المصريين الذين أدلو بأصواتهم حتى الآن فى قطر وصل إلى 800 ناخب وناخبة، مشيراً إلى أن هناك من السيدات أدلين بأصواتهن وهن على كرسى متحرك.

> وأشار الجمل إلى أن ما ذكره هى مجرد نماذج فقط للدلالة على الإقبال غير المسبوق من المصريين بالخارج على التصويت فى الإنتخابات الرئاسية.