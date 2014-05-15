ألمانيا تتراجع عن بيع سفن حربية لإسرائيل بسبب وقفها المفاوضات مع الفلسطينيين

ذكرت صحيفة ” معاريف ” اليوم الخميس :” أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقرار تراجع ألمانيا عن وعدها ببيع ثلاث سفن صواريخ جديدة بأسعار منخفضة، وأوضحت أنها ستطالب إسرائيل بدفع كامل ثمن هذه السفن .

وقالت مصادر إسرائيلية :” إن القرار الألماني غير نهائي وأنه قد يكون ناجماً عن ضغط أمريكي لمعاقبة إسرائيل في أعقاب توقف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وتعاقدت إسرائيل مع ألمانيا على شراء هذه السفن للدفاع عن حقول الغاز البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن الإعلان الألماني جاء في رسالة بعثت بها المستشارة الألمانية إلى ديوان رئيس الوزراء.

وفي أعقاب الرسالة الألمانية، أبلغت وزارة الدفاع الحكومة في برلين بتراجعها عن الصفقة وباحتمال طرح الصفقة في عطاء دولي.