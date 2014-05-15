أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ألمانيا تتراجع عن بيع سفن حربية لإسرائيل بسبب وقفها المفاوضات مع الفلسطينيين

Google+ Print
ألمانيا تتراجع عن بيع سفن حربية لإسرائيل بسبب وقفها المفاوضات مع الفلسطينيين ألمانيا تتراجع عن بيع سفن حربية لإسرائيل بسبب وقفها المفاوضات مع الفلسطينيين

ذكرت صحيفة ” معاريف ” اليوم الخميس :” أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقرار تراجع ألمانيا عن وعدها ببيع ثلاث سفن صواريخ جديدة بأسعار منخفضة، وأوضحت أنها ستطالب إسرائيل بدفع كامل ثمن هذه السفن .

وقالت مصادر إسرائيلية :” إن القرار الألماني غير نهائي وأنه قد يكون ناجماً عن ضغط أمريكي لمعاقبة إسرائيل في أعقاب توقف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وتعاقدت إسرائيل مع ألمانيا على شراء هذه السفن للدفاع عن حقول الغاز البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن الإعلان الألماني جاء في رسالة بعثت بها المستشارة الألمانية إلى ديوان رئيس الوزراء.

وفي أعقاب الرسالة الألمانية، أبلغت وزارة الدفاع الحكومة في برلين بتراجعها عن الصفقة وباحتمال طرح الصفقة في عطاء دولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي