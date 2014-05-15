بالصور..محامى يتقدم ببلاغ يتهم ضباط مركز كوم امبو بأسوان بتعذيب 4 محبوسين
بدأت نيابة كوم أمبو، اليوم الخميس، بأسوان برئاسة محمد عبد الفتاح الصغير ، التحقيق بشأن قيام ضباط مركز شرطة كوم أمبو بالاعتداء بالضرب علي 4 من المساجين .
وكان الروبي جمعة محامي عن المساجين تقدم ببلاغ الي نيابة كوم أمبو اتهم فيه الضابطين محمد حبش وتامر عاطف بتعذيب المساجين وإحداث إصابات بالغة بهم بعد الاعتداء بالضرب عليهم بمعاونة عدد من العساكر .
وطالب المحامي في بلاغه النيابة بالانتقال الي سجن المركز للمعاينة والكشف علي المصابين من المساجين، وانتداب الطبيب الشرعي للكشف علي المساجين لبيان ما وقع عليهم من اعتداء وتعذيب .
ويأتي ذلك فيما أكد نائب مأمور المركز ان الضباط قاموا بالتعامل مع المساجين بعد وقوع أعمال شغب داخل السجن بعد مشاجرة بين سجنين داخل السجن .