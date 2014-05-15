بالصور..محامى يتقدم ببلاغ يتهم ضباط مركز كوم امبو بأسوان بتعذيب 4 محبوسين

بدأت نيابة كوم أمبو، اليوم الخميس، بأسوان برئاسة محمد عبد الفتاح الصغير ، التحقيق بشأن قيام ضباط مركز شرطة كوم أمبو بالاعتداء بالضرب علي 4 من المساجين .

وكان الروبي جمعة محامي عن المساجين تقدم ببلاغ الي نيابة كوم أمبو اتهم فيه الضابطين محمد حبش و​تامر​ عاطف بتعذيب المساجين وإحداث إصابات بالغة بهم بعد الاعتداء بالضرب عليهم بمعاونة عدد من العساكر .

وطالب المحامي في بلاغه النيابة بالانتقال الي سجن المركز للمعاينة والكشف علي المصابين من المساجين، وانتداب الطبيب الشرعي للكشف علي المساجين لبيان ما وقع عليهم من اعتداء وتعذيب .

ويأتي ذلك فيما أكد نائب مأمور المركز ان الضباط قاموا بالتعامل مع المساجين بعد وقوع ​أ​عمال شغب داخل السجن بعد مشاجرة بين سجنين ​داخل السجن ​.