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ميدو: صلاح والمحمدي مظلومين إعلاميا بسبب الأهلي والزمالك

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ميدو: صلاح والمحمدي مظلومين إعلاميا بسبب الأهلي والزمالك ميدو: صلاح والمحمدي مظلومين إعلاميا بسبب الأهلي والزمالك

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الثنائي محمد صلاح وأحمد المحمدي المحترفين المصريين في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وهال سيتي مظلومين إعلاميا في بسبب عدم لعبهما للأهلي والزمالك.

وقال ميدو لقناة الحياة يوم الخميس: "محمد صلاح والمحمدي ظلموا إعلاميا برغم الاهتمام بصلاح، إلا لو أنه لعب للأهلي أو الزمالك قبل احترافهما لازداد الاهتمام بهما أضعافا مضاعفة".

وأضاف "المحمدي تحديدا لاعب أساسي وناجح مع ناديه مظلوم إعلاميا في مصر، وصل نهائي كأس إنجلترا وأكثر المصريين مشاركة في الدوري الإنجليزي".

ويشارك صلاح مع تشيلسي بصفة أساسية في المباريات الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بينما يعد المحمدي أكثر لاعبي هال سيتي مشاركة مع فريقه هذا الموسم.

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