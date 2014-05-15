مقتل وإصابة العشرات فى انفجار سيارة ملغومة على الحدود التركية السورية

قتل وأصيب عشرات الأشخاص جراء انفجار سيارة ملغمة قرب معبر باب السلامة الحدودي بين سوريا وتركيا.

وبحسب اتحاد تنسيقيات الثورة فإن 29 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من مائة جراء الانفجار، مضيفا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة لوجود إصابات خطيرة بين الجرحى الذين نقل عدد منهم إلى المستشفيات التركية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الانفجار وقع في مرآب قريب من المعبر الواقع بمحافظة إعزاز في ريف حلب، مشيرا إلى أن المعبر أغلق فورا بعد العملية.

وأضاف المصدر أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة لوجود إصابات خطيرة بين الجرحى الذين نقل عدد منهم إلى المستشفيات التركية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن التفجير وقع في موقف مزدحم للسيارات والحافلات التي تنتقل بين ريف حلب والمعبر، مشيرا إلى مقتل 17 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وتعرض المعبر لهجمات عدة منذ بدء الثورة السورية منتصف مارس 2011، آخرها في فبرايرالماضي وأدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 45 آخرين بجروح.

وتعرضت معابر أخرى بين سوريا وتركيا لتفجيرات مماثلة، بينها باب الهوى في محافظة إدلب شمال غرب البلاد حيث قتل 16 شخصا في تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين في يناير الماضي.