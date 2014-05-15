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الناجي من «مذبحة رفح الثانية» ينهار أمام المحكمة..والقاضي يحضر مقعداً له

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الناجي من «مذبحة رفح الثانية» ينهار أمام المحكمة..والقاضي يحضر مقعداً له الناجي من «مذبحة رفح الثانية» ينهار أمام المحكمة..والقاضي يحضر مقعداً له

مذبحة رفح الثانية – صورة أرشيفية

 استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد فهمي أثناء نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً آخرين بخلية “المهاجرين والأنصار” في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة رفح الثانية» إلي الشاهد الخامس محمد حمدي عبد العزيز .. الذي ظهرت عليه علامات التأثر الشديد وارتعشت نبرات صوته اثناء الادلاء بشهادته أمام المحكمة.

وقام القاضي بإثبات ملحوظة بمحضر الجلسة وهي أن المحكمة لاحظت أن الشاهد الماثل قد تأثر عندما تذكر أصدقائه الذين كانوا معه لحظة الاعتداء وقرر أنه اصيب بـ 4 طلقات فى ساقه وطلقة فى رأسه، وأمرت المحكمة الأمن باحضار كرسى له ليستريح، حيث أنه كاد أن يسقط مغشياً عليه واستكمال سماع شهادته وهو جالس.

واستكمل الشاهد أمام المحكمة قائلاً ” أنا كنت مستني أجي هنا وأقول كل حاجة “.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ “مذبحة رفح الثانية” والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندي الأمن المركزي هذا بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس بجانب اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

 

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