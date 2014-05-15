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حبس 5 من طلاب الإخوان فى أحداث الشغب بميدان رابعة أمس

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حبس 5 من طلاب الإخوان فى أحداث الشغب بميدان رابعة أمس حبس 5 من طلاب الإخوان فى أحداث الشغب بميدان رابعة أمس

 


> أمرت نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار احمد شورب حبس 5 من طلاب جماعة الاخوان الارهابية بجامعات عين شمس والازهر وحلوان 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم فى احداث الشغب التى وقعت مساء امس الاربعاء بميدان رابعة العدوية وقيامهم باشعال النار بالنصب التذكارى.
> ووجهت النيابة الى المتهمين تهم اتلاف الممتلكات العامة والانضمام الى جماعة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام وحيازة زجاجات مولوتوف وشماريخ والتجمهر واثارة الشغب.
> كان العشرات من طلاب جماعة الاخوان الارهابية بجامعة الازهر قد تظاهروا مساء امس الاربعاء ، وقاموا باقتحام ميدان رابعة العدوية وقاموا بترديد هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة ، كما قاموا باشعال النار بالنصب التذكارى.

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