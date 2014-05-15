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عموري يؤكد مشاركته مع العين أمام أهلي دبي في نهائي الكأس

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عموري يؤكد مشاركته مع العين أمام أهلي دبي في نهائي الكأس عموري يؤكد مشاركته مع العين أمام أهلي دبي في نهائي الكأس

أكد عمر عبد الرحمن "عموري" نجم العين أن الإصابة التي لحقت به وتعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الجزيرة في دور الـ16 لدوري أبطال أسيا خفيفة ويمكنه اللحاق بلقاء نهائي الكأس.

وتعرض عموري لإصابة بكدمة بعد أكثر من تدخل عنيف من سالم علي لاعب الجزيرة، فيما يستعد العين لنهائي كأس رئيس الدولة أمام أهلي دبي يوم الأحد المقبل.

وقال عموري للصحفيين: "الإصابة التي تعرضت لها عبارة عن كدمة ولا تستدعي القلق، ولن تمنعني عن المشاركة أمام الأهلي".

وأضاف "العين فريق كبير ونجنا في التغلب على الجزيرة رغم قوة المنافس .. وهذا من شيم الكبار العودة من الكبوات سريعا".

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