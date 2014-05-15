بيل: رونالدو شخصية عظيمة

أشاد الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد بدور زميله في الفريق كريستيانو رونالدو إلى جانب دور لوكا مودريتش في تأقلمه في اللجواء الإسبانية.

الجناح الطائر الذي انتقل مقابل 100 مليون يورو، قاد مدريد للتتويج بكأس إسبانيا على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

وقال بيل في تصريحات لبي تي سبيرا "رونالدو لاعب ذو شخصية عظيمة، منذ اللحظة الأولي لي وبدأ في مساعدتي وتقديم النصائح لي".

بيل سجل 14 هدف في 26 لقاء في الدوري، وهدف وحيد في الكأس ولكنه الهدف الأغلي فكان ضد برشلونة في النهائي.

وأضاف: "مودريتش ساعدني كثيرا منذ وصولي إلى هنا".

مودريتش انضم إلى مدريد موسم 2012 – 2013 قبل أن يلحق به جاريث إلى مدريد الموسم الماضي.