أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيل: رونالدو شخصية عظيمة

Google+ Print
بيل: رونالدو شخصية عظيمة بيل: رونالدو شخصية عظيمة

أشاد الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد بدور زميله في الفريق كريستيانو رونالدو إلى جانب دور لوكا مودريتش في تأقلمه في اللجواء الإسبانية.

الجناح الطائر الذي انتقل مقابل 100 مليون يورو، قاد مدريد للتتويج بكأس إسبانيا على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

وقال بيل في تصريحات لبي تي سبيرا "رونالدو لاعب ذو شخصية عظيمة، منذ اللحظة الأولي لي وبدأ في مساعدتي وتقديم النصائح لي".

بيل سجل 14 هدف في 26 لقاء في الدوري، وهدف وحيد في الكأس ولكنه الهدف الأغلي فكان ضد برشلونة في النهائي.

وأضاف: "مودريتش ساعدني كثيرا منذ وصولي إلى هنا".

مودريتش انضم إلى مدريد موسم 2012 – 2013 قبل أن يلحق به جاريث إلى مدريد الموسم الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع