أرسنال.. 10 سنوات على الإعجاز

10 سنوات مروا من الإعجاز، حدث لم ولن يمحى من ذاكرة الجميع، معجزه آمن بها مدرب، قاتل من أجلها لاعبين، سخر منها الجميع.

أرسنال يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بلا هزيمة.

في بداية موسم 2003 -2004 خرج أرسين فينجر مدرب أرسنال بكلمات سخر منها كافة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي، ردا علي سؤال عن طموحاته المحلية، فأجاب: "أعتقد أننا نستطيع تحقيق الدوري بلا هزيمة" لتنفجر القاعة ضحكا.

الجميع سخر، ثم عاد ليعتذر، فنجحت كتيبة المدفعجية بقيادة أرسين فينجر في تحقيق لقب الدوري موسم 03-04 برقم كتب بحروف من ذهب في التاريخ ب26 فوز و12 تعادل وبلا أي هزيمة.

مشوار تاريخي بدأ منذ الجولة الثانية في الدوري، فبعد تحقيقه فوز افتتاحي علي إيفرتون بالجولة الأولي، حل أرسنال ضيفا علي ميدلسبره ونجح في الفوز برباعية ليقفز لصدارة الترتيب.

ولأنه موسم للتاريخ، فمع بداية عام 2004 وبالتحديد في الثامن والعشرين من يناير كتب الإسباني خوسيه أنطونيو رييس إسمه بحروف من ذهب بعد أن أصبح الصفقة الأغلى في تاريخ المدفعجية.

ولم يكن خروج أرسنال على يد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الكأس، وخروجه علي يد تشيلسي في ربع نهائي دوري الأبطال، سوى حافز أكبر لتحقيق إعجاز الدوري.

وبالعودة للخلف قليلا، وبالتحديد في مثل هذا اليوم من 10 سنوات، حل ليستر سيتي المهدد بالهبوط حينها ضيفا على ملعب هايبري في أخر جولات الدوري.

ليستر افتتح التسجيل في الدقيقة 26 مهددا رقم قياسي مُنتظر لأرسنال، ولكن من يمتلك تيري هنري هداف الدوري حينها في صفوفه لا عليه أن يقلق، فتعادل الغزال الأسمر من ركلة جزاء في الدقيقة 47 قبل أن يحرز فييرا هدفا تاريخيا في الدقيقة 66 من اللقاء.

ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا عن موسم بلا هزيمة تاريخي لأبناء أرسين فينجر.

تاريخ أصر فينجر علي تحقيقه، وقاتل هنري وفييرا من أجله، وأبدع بيركامب وبيريز لإحرازه، فكان لهم كل ذلك.