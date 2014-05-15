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رسميا.. ألكانترا يغيب عن المونديال للإصابة

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رسميا.. ألكانترا يغيب عن المونديال للإصابة رسميا.. ألكانترا يغيب عن المونديال للإصابة

(إفي): أكد نادي بايرن ميونخ لكرة القدم اليوم الخميس إن إصابة الركبة التي تعرض لها لاعب وسط منتخب إسبانيا تياجو ألكانتارا، ستتسبب في غيابه عن مونديال البرازيل.

وأصيب اللاعب في أحد التدريبات يوم الاثنين الماضي في ركبته اليمنى، بحسب ما أعلنه النادي البافاري، ليغيب كذلك عن مباراة نهائي كأس ألمانيا بعد غد السبت أمام بروسيا دورتموند على الملعب الأوليمبي في برلين.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيجه "إنه أمر صعب للغاية على تياجو".

ويتطلع بايرن إلى شفاء اللاعب برازيلي قبل بدء استعدادات الفريق للموسم الجديد من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

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