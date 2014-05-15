إيتو: مورينيو أحمق.. وسأستمر في أوروبا

وصف الكاميروني صامويل إيتو مهاجم تشيلسي الإنجليزي مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بالأحمق بعد أن وصفه بالرجل العجوز.

وكان مورينيو قد سخر من مهاجمه إيتو في تسجيل مسرب من قناة فرنسية قال فيها أن إيتو عمره 32 وربما 35.

وقال إيتو للصحفيين أثناء تواجده في أبيدجان "أنا أبلغ من العمر 33 عاما وليس لأن أحمق وصفني بالرجل العجوز يجب أن تصدقوا ذلك".

وأضاف "وأنت يمكنك أن ترى أن الرجل العجوز يلعب بشكل أفضل من الشباب، البعض يتوقع أنني سأذهب للولايات المتحدة الأمريكية أو الشرق الأوسط ولكنني مستمتع باللعب في دوري أبطال أوروبا ولذلك سأستمر في أوروبا".

وكان إيتو قد سخر من تصريحات مورينيو باحتفاله بهدفه في مرمى توتنام بالذهاب للراية الركنية ليسير مستندا عليها مثل الشيوخ.

وأنهى مورينيو علاقة إيتو بتشيلسي بعد أن أكد رحيل اللاعب عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده.