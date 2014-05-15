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إقبال كبير من المصريين بالدولة على التصويت في انتخابات الرئاسة

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إقبال كبير من المصريين بالدولة على التصويت في انتخابات الرئاسة إقبال كبير من المصريين بالدولة على التصويت في انتخابات الرئاسة

أكد المستشار الاعلامي في السفارة المصرية بأبوظبي شعيب عبد الفتاح أن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في لجنة السفارة المصرية بأبوظبي شهد اقبالا كبيرا من المصريين المقيمين والمتواجدين في دولة الامارات حيث توافدت اعداد غفيرة على مقر اللجنة منذ صباح اليوم وحتى قبل الموعد الرسمي لفتح اللجنة المقرر في الساعة التاسعة صباحا.

واوضح أن هذا الاقبال كان أمرا متوقعا نظرا للتسهيلات التي اقرتها اللجنة العليا للانتخابات خاصة فيما يتعلق بإلغاء التسجيل المسبق وهو ما اتاح الفرصة لجميع المصريين في الامارات والذين لديهم اصل بطاقة الرقم القومي او أصل جواز السفر المميكن من الادلاء بأصواتهم والمشاركة الايجابية في تحقيق وانجاز الاستحقاق الرئاسي.

وقال ان الناخبين المصريين حرصوا على اصطحاب أسرهم حاملين الاعلام المصرية في مظهر وطني عبر عن اصرار الشعب المصري على استكمال طريقه نحو الأمن والاستقرار والبناء والازدهار.. مضيفا أن الانتخابات مرت ايضا بكل هدوء ويسر خاصة في ظل حرص الجميع على الالتزام بالنظام واتباع التعليمات والارشادات.

واضاف المستشار الإعلامي انه من المتوقع ان تشهد الاجازة الأسبوعية غدا وبعد غد تزايدا كبيرا من الناخبين المصريين.. موضحا أن السفارة بادرت بإقامة خيام مكيفة تتسع لأكبر عدد ممكن من الراغبين في الادلاء بأصواتهم في ظروف مريحة وجيدة.

وشدد على ضرورة حضور الناخب بنفسه وتقديمه اما أصل بطاقة الرقم القومي حتى لو منتهية الصلاحية أو أصل جواز السفر الجديد ويشترط أن يكون ساريا من حيث الصلاحية.

وعن أهم المشاكل التي ظهرت في اليوم الأول من الانتخابات قال المستشار الإعلامي ان المشكلة التي كانت تمنع المصريين في الخارج من التصويت هي قضية التسجيل المسبق غير أن هذه المشكلة انتهت تماما في هذه الانتخابات بعد الغاء التسجيل المسبق.. مشيرا الى ان المشكلة الحالية تتمثل في عدم احضار الناخب احدى الوثيقتين اللازمتين للإدلاء بصوته وهما اما أصل الرقم القومي أو اصل جواز السفر المميكن ورغم ذلك يطلب الناخب اعتماد صورة أي منهما للتصويت وهو ما يخالف تماما القوانين التي اعلنتها اللجنة العليا للانتخابات واعلنتها السفارة اكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وقال المستشار الإعلامي ان اللجنة ستنهي عملها في الساعة التاسعة مساء بعد ان يتم اغلاق باب السفارة الخارجي وحصر الناخبين المتواجدين داخل حرم السفارة واتاحة الفرصة لهم بالإدلاء بأصواتهم حتى ولو استمر ذلك الى ساعة متأخرة من الليل.
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