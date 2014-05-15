حمدان بن محمد يأمر بإنشاء أول رياض أطفال صديقة للبيئة في الدولة

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وبالتعاون مع منطقة دبي التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم وبلدية دبي عن بدء العمل على بناء رياض أطفال حكومية جديدة صديقة للبيئة وذات أنظمة ذكية في منطقتي الورقاء والبرشاء وتضم 200 مقعد للأطفال في كل روضة.

تأتي هذه الخطوة كمرحلة أولية ضمن سلسلة مراحل تم الاتفاق بشأنها خلال توقيع مذكرة التفاهم بين كل من وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في نوفمبر من العام الماضي.

وتضمنت المذكرة تنفيذ حزمة من المبادرات الاستراتيجية للتعليم المدرسي في إمارة دبي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع التعليمي بالإمارة والتقليل من عدد الطلبة في قوائم الانتظار بالإضافة إلى توفير منظومة تعليمية متكاملة تساعد على الاستثمار في الأجيال المستقبلية لإكسابهم المهارات والقدرات التي تؤهلهم لمواصلة وتيرة التنمية والحفاظ على مكونات الدولة من إنجازات ونهضة شاملة وتعزيز مكانة الدولة محليا وعالميا.

وقال سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "ستكون المرحلة القادمة مرحلة تطبيق لبنود مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع وزارة التربية والتعليم والتي من شأنها أن تعزز المخرجات التعليمية من خلال الاستثمار في التعليم ما يترجم رؤية القيادة الرشيدة على أرض الواقع.. وكما وجهنا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن الاقتصاد الأخضر مكون أساسي من مكونات الفكر الاستراتيجي لدولتنا وجزء من "رؤية الإمارات 2021.

وأضاف " والتزاما منا بتنفيذ استراتيجية التنمية الخضراء التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت عنوان "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" وتماشيا مع المبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة في يناير 2012 والتي تسعى لجعل بلادنا إحدى الرواد العالميين في مجال الاقتصاد الأخضر ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء والتوسع في بناء المباني الخضراء واستخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة للحد من انبعاثات الكربون وتشجيع الزراعة العضوية والحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي - فقد قمنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين باعتماد بناء مجموعة من رياض الأطفال الحكومية بالمواصفات ذاتها مع ضرورة تزويدها بأحدث الأجهزة الذكية.

وقال الشيباني " ويأتي ذلك تحقيقا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في توفير بيئة ذكية وإبداعية وصديقة للبيئة تساهم في صقل مهارات الأطفال وتزويدهم بالكفاءات المطلوبة لمجاراة تقنيات العصر ".

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