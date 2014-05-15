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“المتحدة لحقوق الإنسان”: انتخابات الرئاسة في السعودية وفرنسا تسير بنزاهة

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“المتحدة لحقوق الإنسان”: انتخابات الرئاسة في السعودية وفرنسا تسير بنزاهة “المتحدة لحقوق الإنسان”: انتخابات الرئاسة في السعودية وفرنسا تسير بنزاهة

 

اقبال المصريين على المصريين على الانتخابات

صرح الدكتور محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسانان نراقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2014 بعدة دول عربية عن طريق فروعنا ومكاتبنا ، واننا تلقينا من متابع الانتخابات بالمملكة العربية  محمود ناصف انها تميزت اليوم بالاقبال الكثيف فى كل من جدة والرياض ومرت العملية التصويتية بشكل سليم وعملية الاقتراع لا يوجد بها اي تجاوزات وعلى الحياد التام بين كل مؤيدي المرشحين والاقبال اكثر من الاستفتاء السابق .

وقال محمود ناصف متابع الانتخابات بالسعودية ان القنصل العام عادل الالفي اثني على روعه المصرين والالتزام الذي يقدمه المصرين بالخارج وبالاخص في مدينتى جدة والرياض .

واضاف نعيم ان متابعنا من دولة  فرنسا “خالد شاكير” من جنوب فرنسا ان الانتخابات تسير بنزاهة ،واقبال جيد من المصريين وﻻ توجد اي توجيه لاحد باختيار المرشح دون الاخر ، ومن باريس “احمد البسبيشي” متابع للمنظمة قال ان المصرين قادرين علي تخطي الصعوبات والنزول بحشود لابهار العالم فى كل لحظة .

اختتم عبدالنعيم بالقول ان المصرين تبهر العالم بالعرس الديموقراطي الذى لم يشهده العالم في الانتخابات من قبل و المصريين دائما قادرين علي تحديد المصير .

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