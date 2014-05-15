بالصور .. فوز 1091 فى قرعة الحج بالشرقية لهذا العام

اجريت اليوم الخميس، القرعة العلنية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام تحت إشراف وزارة الداخلية وذلك بالصالة المغطاه بمدينة الزقازيق بحضور محافظ الشرقية ومدير الأمن و جموع من المتقدمين وذويهم حيث إختلطت المشاعر والأحساسيس مابين بكاء ودعاء وزغاريد وتهنئة.

وأجريت القرعة باستخدام الحاسب الألي حيث تقدم لقرعة الحج هذا العام 33 ألف و650 مواطن، وتم إختيار 1091 منهم ومن بين العدد الفائز نسبة 10% من كبار السن وعددهم 109 مواطن .

وفي كلمته للمحتشدين بالصالة المغطاة طالب الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية الفائزين بالدعاء لمصر الغالية بتخطي المرحلة الصعبة التي نعيشها والإنطلاق لمستقبل أفضل .