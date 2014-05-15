طلاب الإخوان بأسيوط يستولون على سيارة مساعد وزير العدل بأسيوط‎

استولى بعض طلاب الإخوان بجامعة أسيوط، على سيارة مساعد وزير العدل، اثناء قيامهم بالتظاهر داخل الحرم الجامعى أمس الأربعاء، وفروا هاربين .

كان قد ورد لقسم شرطة أول أسيوط من مكتب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية مذكرة محررة بمعرفة المدعو هانى . ع . ت ـ قائد السيارة رقم 426 هـ ج ح والخاصة بالمستشار محمود . ح . ا مساعد وزير العدل وعضو مجلس إدارة نادى القضاة بأنه حال قيامه بتوصيل نجل المستشار المذكور لأداء امتحان الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسيوط فوجئ ببعض الطلاب يتظاهرون داخل الحرم الجامعى ويقومون بإستيقاف السيارة وطلبوا منه إبراز رخصة القيادة وبطاقة تحقيق الشخصية واستولوا عليها بالقوة دون مبرر وفروا هاربين لم يتمكن من التعرف على أحدهم .