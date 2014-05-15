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“تحرر”: قررنا مقاطعة الانتخابات لأن المرشحين غير قادرين على تحقيق أهداف الثورة

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“تحرر”: قررنا مقاطعة الانتخابات لأن المرشحين غير قادرين على تحقيق أهداف الثورة “تحرر”: قررنا مقاطعة الانتخابات لأن المرشحين غير قادرين على تحقيق أهداف الثورة

حمدين صباحي

قال محمد فوزي القيادي المنشق عن تمرد ومنسق عام حركة تحرر المعروفة اعلاميا باسم “تمرد2″ ان حركة تحرر ملتزمة بالقرار الذي اتخذته سلفا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية ونرفض الدخول في مسرحية هزلية ولانجد في أي من المرشحين القدرة على تحقيق أهداف الثورة التي خرج في سبيلها الملايين من شعب .

وأضاف فوزي ان الحركة بعد حوار صباحي الأخير أرسلت اللجان الاعلامية لحركة تحرر العديد من الرسائل يتضمن طلبًا إلى حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي وقام شخصيا بمراسلة حسام مؤنس مدير الحملة والاتصال بالمنتج محمد العدل لطرح توصيات الحركة لدعم صباحي في الانتخابات الرئاسية وكيف سيتعامل معها الذي كان ردهم بالتجاهل لمطلب الحركة بل وصل الأمر ان أحد أعضاء بالحملة أخبرهم انهم لايمثلون عدد يذكر مما ممثل صدمة لهم حيث ان الحمله تنظر إلى الكم ، قائلا: “استكتروا علينا الجلوس مع صباحي ” لذا كان قرارنا بالمقاطعة ولايستحق ان نؤيد من يتعالى على أبناء شعبه ولو سلمنا بادعائهم بأننا قلة.

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