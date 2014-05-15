حملة صباحي: هرج ومرج في لجنتي سفارة الكويت.. والدعاية مستمرة للسيسي

أكدت حملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي أن الحملة في الكويت لاحظنا وجود لجنتي في مقر السفارة على عكس المعلن أن هناك لجنة واحدة ، اللجنة الاولى في الدور الارضي وتحتوي على عدد ٣ صناديق ارقام ١ ،٢ ،٣ ، واللجنة الثانية منفصلة تماما بمدخل آخر في الدور الاول للمبنى وفيها صندوقين رقم ١٩ و ٢٠ ، مضيفين ” طلبنا من رئيس اللجنة السفير عبدالكريم سليمان السماح لوكيل ثان للمرشح حمدين صباحي لمتابعة أحد المقرين؛ فاعتذر ورفض وقال التعليمان وكيل واحد عن كل مرشح ” .

وتابعت الحملة : ” تأكدنا أن كشوف التوقيع بأسماء الناخبين غير مسلسلة، وكل كشف يحتوي ١٠ اسماء هي مسلسلة فقط ، لوحظ وجود بعض الناخبين يرتدون تي شيرت عليه صورة السيسي داخل اللجنة ” .

وأضافت الحملة ” عند الساعة العاشرة والنصف صباحا شهدت اللجنة حالة من الهرج والمرج وسط هتافات وزغاريد، وهتافات الطوابير باسم المرشح السيسي في محيط السفارة الخارجي ” ، مضيفة ” أوراق الاقتراع غير مسلسلة ولا تحمل اي علامة غير الختم بالخلف ، وكمية أوراق التصويت ستطبع يوميا داخل السفارة ويعدم المتبقي مع نهاية كل يوم ” .