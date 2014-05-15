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بدء جلسة محاكمة حبارة و34 آخرين فى «مذبحة رفح الثانية»

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بدء جلسة محاكمة حبارة و34 آخرين فى «مذبحة رفح الثانية» بدء جلسة محاكمة حبارة و34 آخرين فى «مذبحة رفح الثانية»

 

المتهم عادل حبارة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فهمي نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً آخرين بخلية “المهاجرين والأنصار” في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة رفح الثانية»، وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بإرتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ “مذبحة رفح الثانية” والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندي الأمن المركزي، هذا بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس بجانب اتهامات آخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

 

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