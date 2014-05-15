وصول حبارة والمتهمون الـ34 لبدء محاكمتهم في مذبحة رفح الثانيه

وصل منذ قليل الي محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، المتهمون “عادل حبارة” و34 متهمًا آخرين بخلية “المهاجرين والأنصار”، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”.

حيث تم ايداع المتهمون داخل القفص الزجاجي في القاعه التي يحاكم فيها مبارك و مرسي استعدادا لبدء جلسه محاكمتهم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، ونسب لهم ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.