«الداخلية» تعلن فوز 2330 متقدمًا في حج القرعة بالقاهرة

أعلنت مديرية أمن القاهرة، الخميس، فوز 2330 شخصًا من إجمالي عدد المتقدمين لحج القرعة هذا العام 1435 هجرية، وعددهم 71 ألفا و405 أشخاص، ومن بين الفائزين 233 من كبار السن، وهم نسبة 10% الفائزين بالتزكية.

نظمت المديرية حفلاً أعده المقدمان محمود عبود، ومحمد عبدالهادي، بقاعة المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالعباسية، لإجراء القرعة العلنية، بحضور اللواءات علي الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، ومصطفى بدير، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، وصلاح فؤاد، وكيل الإدارة العامة لشؤون الإعلام والتوثيق بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات وضباط المديرية، وكذلك حضور الآلاف من المتقدمين وأسرهم .

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبه كلمة لكل من مدير الأمن، ومساعد الوزير للشؤون الإدارية.

وقال اللواء علي الدمرداش، مدير أمن القاهرة، إن المديرية قامت بإعداد كل الترتيبات اللازمة من لجان تلقي الطلبات بمختلف أقسام الشرطة، وكذلك إعداد الكشوف بأعداد المتقدمين، والتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بترتيب إجراء القرعة العلنية باستخدام الحاسب الآلى، وذلك لمراعاة الشفافية والحيدة التامة والعدالة المطلقة.

وقال اللواء مصطفي بدير، إن الوزارة قامت باختيار أكفأ العناصر من الضباط لمأمورية الحج هذا العام، للإشراف الكامل على كل ما يتعلق بالحجاج منذ سفرهم إلى الأراضى المقدسة وحتى العودة إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أن الوزارة قامت باختيار أماكن قريبة من الحرمين المكي والنبوي الشريف تتوافر فيها سبل الإعاشة والانتقالات الميسرة، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت كل التدابير الصحية من تأمين الرعاية الصحية للحجاج مع توفير الأدوية فى مناطق الشعائر، كما تم تعيين مأمورية بالمطارات والمواني برئاسة ضباط لتسهيل إجراءات السفر، موضحاً أن الوزارة أنهت إجراءات السفر وتأمين الحجاج إلى الأراضي المقدسة.