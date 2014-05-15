“صدقي صبحي” يصدق على قبول دفعة جديدة بالمدارس العسكرية الرياضية

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا بالمدارس العسكرية الرياضية بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وذلك فى إطار مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة الأبطال الرياضيين على المستويين الأوليمبى والعالمى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء دكتور مجدى اللوزى رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة الذى أعلن خلاله عن قبول دفعه جديدة من الطلبة بالمدارس العسكرية الرياضية وذلك للعام الدراسى 2014 / 2015 وفقاً للقواعد السنية المقررة من وزارة التربية والتعليم .

وأشار رئيس جهاز الرياضة إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل للمدارس العسكرية الرياضية وتحويلها إلى مؤسسات رياضية مستقلة تحقق التأهيل العلمى والرياضى للطلبة واللاعبين وفقا لمنظومة علمية متكاملة ساهمت فى تحقيق العديد من الأهداف المخططة لأمداد المنتخبات القومية فى كافة اللعبات بأجيال من الأبطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى البطولات القارية والدولية .

وذكر رئيس الجهاز الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية انها للطلبة الذكور فقط بكافة المراحل الدراسية وان يكون الطالب ووالدية مصريين ، ويشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية ان يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً وإجتياز جميع الإختبارات المقررة طبقاً للمرحلة السنية مثل الكشف الطبى والفحوصات المعملية الدقيقة والسمات الشخصية والقياسات النفسية والإختبارات الرياضية والعلمية والتقييم العام (كشف الهيئة) بالإضافة للشروط التفضيلية وهى البطولات المحققة .

ويتم قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من جميع السنوات من أبناء المدينة فقط التى تقع بها المدرسة , ويطبق نظام اليوم الدراسى الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر ، وبالنسبة لطلبة لمرحلة الإعدادية والثانوية يتم قبول أبناء المحافظات المجاورة والمبيت بالمدرسةأو بمنزل ولي الأمر طبقاً لنظام كل مدرسة ، ولا يتم قبول الطلبة الراسبين أو الناجحين بملحق بإستثناء الأبطال الرياضيين وشروط السن للطالب المتقدم فى مختلف المراحل الدراسية طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم .

تضم المدارس العسكرية الرياضية في مجال الألعاب الرياضية المقررة بالمدارس العسكرية الرياضية رياضات فردية اوليمبية بمختلف المراحل الدراسية إبتدائي و إعدادي وثانوي وهى (الجمباز – السباحة – الغطس – العاب القوى – رفع الأثقال – المصارعة – الجودو – التايكوندو – الملاكمة – الخماسى الحديث – الثلاثى (الترايثلون)– الدراجات – السلاح – القوس والسهم – التجديف) والألعاب الجماعية للمرحلة الاعدادية فقط .

وتوفر القوات المسلحة العديد من المقومات العلمية والرياضية والتكنولوجية والإجتماعية والثقافية والطبية والمعنوية للطلبة لضمان توفقهم رياضياً وتنمية مواهبهم وصقل مهارتهم بالإستعانة بنخبة من الخبراء والمدربين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتوفير الأجهزة والملاعب والمنشأت الرياضية طبقا للموصفات الدولية ، ودعم اللاعبين المتميزين للإنضمام للمنتخبات القومية وإعدادهم بالمعسكرات والبطولات الداخلية الخارجية على نفقة القوات المسلحة وتقديم الحافذ لهم والحصول على درجات التفوق الرياضى عند تحقيق البطولات طبقاً لللوائح المقررة بوزارة التربية والتعليم ويحصل الطلاب علي مكافأت مجزية عند تحقيق البطولات الرياضية مع صرف الملابس الرياضية وغير الرياضية بالمجان علماً بأن مصروفات الإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية رمزية .

يتم سحب ملفات القبول اعتباراً من السبت 17 مايو 2014 حتى الثلاثاء 17 يونيو 2014 بمقر المدارس الرياضية العسكرية بالمحافظات ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات التى تقع بها المدراس والمحافظات المجاورة .