ممن استوحت Blake Lively الضفائر في "كان" 2014؟

تعدّدت التسريحات في مهرجان "كان" 2014، فكانت تسريحة الشعر المنسدل والآخر المرفوع. وقد تميّزت كلّ نجمة بتسريحتها الخاصّة، حيث رفعت Blake Lively شعرها كذيل حصان. لكنها لم تترك الذيل ناعماً، بل حولته إلى ضفائر طبيعيّة ولافتة. لكنّ الضفائر ليست بموضة جديدة، إذ استخدمتها نجمات كثيرات بطرق مختلفة. ولكن ممّن استوحتها Blake Lively؟

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من أبرز تسريحات النجمات بالضفائر، تبرز طريقة وضعها جانباً، ما يمنح الوجه أنوثة إضافية. من النجمات اللواتي تميّزن بهذه التسريحة: Beyonce، Diane Kurger، Karolina Kurkova، Lucy Liu، Nicole Kidman ،Selita Ebanks

أمّا Selena Gomez فقد رفعت شعرها من الأمام بطريقة لافتة، وتركت الضفائر جانباً. واستخدمت Rihanna عدّة ضفائر على جانبي الرأس. ولم تعد الضفائر منسدلة، بل يمكن استخدامها في الشعر المرفوع للحصول على تسريحات مميّزة. كما يمكنك أن تستوحي من النجمات اللواتي رفعن شعورهن بالضفائر، مثل: Freida Pinto، Jennifer Lawrence، Julianne Hough، Poppy Delevingne.

ولـ Jessica Alba أسلوبها الخاصّ في استخدام الضفائر بطريقة خفيّة لتزيد من جمالها وجاذبيّتها.

وتبقى تسريحات Margot Robbie، Amanda Seyfried هي الأقرب إلى ضفائر Blake Lively

وأنت أيضاً، في يوميّات الصيف الحارّة، يُمكنك الاستغناء عن مجفّف الشّعر واستخدام الضفائر لتسريحات ناعمة بعدّة أشكال وطرق تمنحك تميزاً. ولا تتردّدي في تعلّم الأساليب السهلة لتطبيقها. أمّا في المناسبات والحفلات الخاصّة، تبقى رفعات الضفائر من أبرز التسريحات التي تجعلك تبدين أنيقة.

عادت الضفائر لتميّز تسريحات النجوم معBlake Lively في "كان" 2014.

فمن هي برأيك النجمة التي تميّزت بأفضل تسريحة شعر مع الضفائر؟

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