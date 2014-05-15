جاستن بيبر متّهم بالسرقة

السرقة تهمة جديدة تضاف إلى ملف النجم العالمي الشاب، والمثير الدائم للمشاكل، Justin Bieber.

فقد وجِّهت إلى نجم البوب، صاحب الأعمال الخيرية، تهمة الشروع في السرقة، بعد محاولته خطف هاتف محمول لإحدى الفتيات.

وقالت المتحدّثة باسم شرطة لوس أنجلوس إنّه حتّى الآن لم يتمّ القبض بعدُ على النجم Justin البالغ من العمر 20 عاماً، ولا حتّى استجوابه.

في المقابل، استمع رجال الشرطة إلى الفتاة الضحيّة التي أبلغت عن السرقة المفترضة، التي وقعت يوم الإثنين في 12 مايو/أيار، حوالى الساعة 10:30 مساء في لوس أنجلوس. ولكنها أبلغت الشرطة بالأمر يوم الثلاثاء، من دون أن تتكشف أيّ تفاصيل إضافية حول الحادثة.

Justin Bieber المثير دائماً للمشاكل، سيمثل أمام المحكمة في يوليو المقبل في ميامي بتهمة القيادة وهو مخمور ومقاومة السلطات والسير برخصة قيادة منتهية الصلاحيّة.

يُذكر أنّ الجّمارك الأمريكية احتجزت Justin مؤخراً لساعاتٍ طويلة في مطار لوس أنجلوس من أجل استجوابه، إثر وصوله من العاصمة اليابانية طوكيو، لأسباب غامضة.

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