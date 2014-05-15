مسلسل يحيى الفخراني بصوت وائل جسار

وقع اختيار النجم المصري يحيى الفخراني هذا العام على المطرب اللبناني وائل جسار لغناء تتر مسلسله الكارتوني "عجائب القصص في القرآن"، المزمع عرضه في شهر رمضان المقبل، علماً أنّ الأجزاء الثلاثة الماضية من المسلسل غنّى تتراتها كل من المغربية جنات والإماراتي حسين الجسمي والمصري أحمد سعد.

مسلسل "عجائب القصص في القرآن" يشارك في بطولته كل من الفنانين أشرف عبد الغفور وطارق دسوقي وسيد رجب وهبه مجدي وماجد الكدوانى وريهام عبد الغفور وأحمد راتب ولقاء سويدان وفيدرا وطارق لطفي وغيرهم من الفنانين، والقصة من تأليف الكاتب محمد بهجت ومن إخراج الدكتور مصطفى الفرماوى وإنتاج صباح إخوان.

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