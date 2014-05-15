رحيل والدة السلطان سليمان

فقد الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان والدته علياء (73 عاما) بعد صراع طويل لها مع مرض الورم الوعائي في القلب، الذي تعالج منه منذ فترة طويلة حيث كان يحرص إبنها خالد على أخذها بنفسه إلى المستشفى للكشف الأسبوعي والعلاج.

وكان موعده الأسبوعي معها أحد مواعيده المقدسة غير القابلة للإرجاء تحت أي ظرف، حتى أنّ الصحافة التركية وصفته حين نشرت هذا الخبر بالإبن البار بأمه رغم انشغاله الفني وارتباطاته الكثيرة.

ومن المتوقع أن تخرج جنازة رسمية لها من مسجد زينجيرليكوي لتدفن في مقبرة العائلة خلال ساعات قليلة من نهار اليوم الخميس 15 أيار.

وكان من المفترض أن يقوم خالد بتقديم فقرات حفل توزيع جوائز مهرجان الفراشة الذهبية الفني مساء 23 من شهر أيار الجاري الذي سيبث على الهواء مباشرة على قناة D التركية، ويتوقع أن يجبره حزنه على الإعتذار عنه لكن المقربين منه يؤكدون إنه قوي ولن يتراجع عن التزام اتفق عليه مسبقا لأي سبب من الأسباب.