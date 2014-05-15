أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عاصي الحلاني ونجوم "the voice" في دبي

Google+ Print
عاصي الحلاني ونجوم "the voice" في دبي عاصي الحلاني ونجوم "the voice" في دبي

الخميس 15-05-2014 17:25

عبر "تويتر" ارسل الفنان عاصي الحلاني تحياته من دبي الى المعجبين، مرفقة بصورة من مكان اقامته من فندق الميدان.
عاصي الحلاني يستعد لإحياء حفل ضخم في دبي بمشاركة نجوم برنامج "the voice " ، وهو كان قد نشر في وقت سابق صورة جامعة له معهم وعلق تحتها" الآن في دبي من اوتيل الميدان ابتدء التحضير للحفل مع نجوم ذا ڤويس وأكيد رح تكون ليلة من العمر بإذن الله".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي