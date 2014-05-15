عاصي الحلاني ونجوم "the voice" في دبي

عبر "تويتر" ارسل الفنان عاصي الحلاني تحياته من دبي الى المعجبين، مرفقة بصورة من مكان اقامته من فندق الميدان.

عاصي الحلاني يستعد لإحياء حفل ضخم في دبي بمشاركة نجوم برنامج "the voice " ، وهو كان قد نشر في وقت سابق صورة جامعة له معهم وعلق تحتها" الآن في دبي من اوتيل الميدان ابتدء التحضير للحفل مع نجوم ذا ڤويس وأكيد رح تكون ليلة من العمر بإذن الله".

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