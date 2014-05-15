بعد رحلة الحب أمل تبتعد عن جورج كلوني

يبدو أنّ إجازة الخطوبة قد انتهت وحان موعد العودة إلى العمل مجدّداً. فقد تركت العروس المتوقّعة أمل علم الدين خطيبها النجم العالمي George Clooney في أمريكا وعادت إلى لندن.

وقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للمحامية اللبنانية، تُظهر أنّ عودتها بصفتها خطيبة Clooney لم تكن مثل مغادرتها بصفتها محامية ناجحة.

فقد وصلت أمل إلى مطار هيثرو في لندن كأيّ نجمة عالمية، حيث تلقّت معاملة خاصّة (VIP) من طاقم المطار، الذي رافقها طوال الوقت.

أمل التي ارتدت بنطلوناً من الجينز ممزّقاً وحذاءً رياضياً، وحرصت على إبراز خاتمها الثمين الذي يبلغ ثمنه حوالى الـ 750 ألف دولار، أمام عدسات الكاميرات، لم تتوقّف عن الكلام في هاتفها الجوال، وكأنّ خطيبها العاشق لا يتحمّل فكرة الابتعاد عنها.

يُذكر أنّ من المتوقع أن يتزوج الثنائي Clooney وأمل في أيلول المقبل في لندن، وGeorge يُريد من صديقه Brad Pitt أن يكون إشبيناً له،

ما هو رأي عائلة جورج كلوني بخطوبته؟

من هنّ شبيهات أمل علم الدين؟

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