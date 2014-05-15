بالصور ..انطلاق فعاليات ماراثون “الرياضة توحد بلدنا ” بالأقصر

انطلقت بالأقصر ، اليوم الخميس ، فعاليات ماراثون ” الرياضة توحد بلدنا ” برعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر .

وقال مصطفي عيد المتحدث الرسمي لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن الماراثون تضمن مسابقات المشي والجري والدراجات، مشيراً إلي أن الهدف من الماراثون هو عودة ممارسة جميع فئات المجتمع لرياضة المشي والجري والتقليل من الزحام والحد من التلوث من خلال عودة استخدام الدراجات بدلا من المركبات .

وأضاف عيد انه تم صرف جوائز قيمة علي جميع المشاركين، بالإضافة إلي صرف خمسة جنيهات لكل مشارك بدل تأجير دراجة لسباق الدراجات .