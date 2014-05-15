وفد جبهة “مصر بلدي” بقيادة سليم يتوجه للكويت لدعم السيسي‎‎

يتوجه وفد من جبهة مصر بلدي مساء اليوم إلى دوله الكويت.

يلتقي الوفد مع أبناء الجالية المصرية لإعلان دعم الجبهة للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي ، حيث تتزامن الزيارة مع بدء تصويت المصريين في الخارج والذي ينتهي يوم الأحد القادم.

يرأس الوفد المستشار محمد سليم القيادي بالجبه ومنسقها في أسوان اللذان أكدا ان الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تقوم بها قيادات جبهه مصر بلدي في الدول التي يوجد بها جالية مصرية كبيرة للإعلان عن أسباب دعم المشير السيسي وتوضيح رؤية الجبهة في الفترة القادمة.

وكان وفد الجبهة قد قام بزيارة فرنسا وعقد سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات مع أبناء الجالية المصرية.