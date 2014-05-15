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النيابة تنتهي من معاينة النصب التذكارى بميدان رابعة عقب أحداث أمس

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النيابة تنتهي من معاينة النصب التذكارى بميدان رابعة عقب أحداث أمس النيابة تنتهي من معاينة النصب التذكارى بميدان رابعة عقب أحداث أمس

انتهت نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار احمد شورب من معاينة النصب التذكارى عقب قيام عدد من طلاب جماعة الاخوان الارهابية باشعال النار فيه.

وكشفت المعاينة عن احتراق الستارة التى كانت تغطى النصب التذكارى بميدان رابعة العدوية ووجود بقايا زجاجات مولوتوف والعاب نارية وشماريخ ، ووجود الكثير من شعارات رابعة وطلاب ضد الانقلاب وبوسترات للرئيس المعزول محمد مرسى ملقاة على الارض ، ووجود فوارغ قنابل غاز مسيل للدموع.

من ناحية اخرى بدات النيابة التحقيق مع 5 من طلاب جماعة الاخوان الارهابية بجامعات عين شمس والازهر وحلوان والمتهمين باشعال النار بالنصب التذكارى مساء امس الاربعاء بميدان رابعة العدوية.

ويواجه المتهمون تهم اتلاف الممتلكات العامة والانضمام الى جماعة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام وحيازة زجاجات مولوتوف وشماريخ والتجمهر واثارة الشغب.

كان العشرات من طلاب جماعة الاخوان الارهابية بجامعة الازهر قد تظاهروا مساء امس الاربعاء ، وقاموا باقتحام ميدان رابعة العدوية وقاموا بترديد هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة ، كما قاموا باشعال النار بالنصب التذكارى.

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