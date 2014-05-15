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بدء محاكمة 80 متهما في أحداث روض الفرج ومشادات بين المتهمين والمحامين والمحكمة

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بدء محاكمة 80 متهما في أحداث روض الفرج ومشادات بين المتهمين والمحامين والمحكمة بدء محاكمة 80 متهما في أحداث روض الفرج ومشادات بين المتهمين والمحامين والمحكمة

ارشيفية

بدأت ، منذ قليل ، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل ممن ينتمون لجماعة الإخوان بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، حيث من المقرر ان تستمع اليوم المحكمة لسماع الشهود.

حدثت مشادة ، فور بدء الجلسة ، بين المحامين والمتهمين وهيئة المحكمة لإعتراضهم على عدم اثبات تعرض المتهمين لإعتداء من قبل ضباط السجن فقالت لهم هيئة المحكمة قدموا شكوى للنيابة وان محضر الجلسة لايتم فيه تقديم بلاغات وبعد المشادات وقرر الدفاع عن المتهمين انه تم الاعتداء على المتهمين في محبسهم صباح اليوم ويطلب من المحكمة اتخاذ الإذن ضد نائب مأمور قسم روض الفرج وضابط اخر.

تستمع ، الان ، هيئة المحكمة إلى الشاهد العقيد علاء عبدالظاهر وكيل مباحث فرقة شمال القاهرة الذي أكد ان معلومات وردت اليه من بعض الأهالى وبلاغات بقدوم مسيرة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى  حاملين أسلحة نارية ويقومون بإطلاق الأعيرة بطريقة عشوائية مما أثار المواطنين الشرفاء الذين تصدوا لهم ، وعن طريق المواطنين والقسم تم ضبط 50 متهم منهم 6متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ، وأسفرت الأحداث ذلك عن مقتل مواطن واصابة ثلاثة اخرين والتحريات اثبتت صحة تلك الواقعة ولا اذكر اسماء المتهمين لطول المدة.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى احداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضي.

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