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جامعة اﻷزهر: 8 آلاف طالب يؤدون الامتحانات فى كلية أصول الدين بالقاهرة

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جامعة اﻷزهر: 8 آلاف طالب يؤدون الامتحانات فى كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة اﻷزهر: 8 آلاف طالب يؤدون الامتحانات فى كلية أصول الدين بالقاهرة

أكد الدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، أن الامتحانات سادها الهدوء وخلت الكلية مما يعكر صفو امتحاناتها، وأن لجان الشفهى أنهت اختبار الطلاب فى القرآن الكريم لكل الأقسام ومعهد مقيمى الشعائر .

وأضاف حسن رشوان مدير الكلية فى بيان لجامعة الأزهر أنه تم تأمين الكنترولات لامتحان الشفهى والتخلف، وأن إدارة الكلية وزعت أعضاء هيئة التدريس على الفرق الدراسية، حيث أدى ما يزيد عن ثمانية آلاف طالب الامتحانات خلال الأيام الماضية.

وأوضح رشوان أن الكلية توفر المراقبين والأسئلة للطلاب المحبوسين داخل الأماكن المعدة لذلك وفقا لما يتناسب مع القانون .

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