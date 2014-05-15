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ننشر شهادة وزير الداخلية فى قضية الخلية الارهابية المتهمه بمحاولة اغتياله

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ننشر شهادة وزير الداخلية فى قضية الخلية الارهابية المتهمه بمحاولة اغتياله ننشر شهادة وزير الداخلية فى قضية الخلية الارهابية المتهمه بمحاولة اغتياله

اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية

حصلت ONA على أقوال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، في شهادته امام نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول فى القضية المعرفة إعلاميا بأجناد وبيت المقدس. والتى كانت من اختصاصها محاولة اغتيال وزير الداخلية والتى احالها النائب العام المستشار هشام بركات منذ أيام الى  محكمة الجنايات.

حيث اكد الشاهد الثامن والستون بعد المائتين وزير الداخلية اللواء محمد أحمد إبراهيم محمد والبالغ من العمر61 عاماً  أنه صباح 5/9/2013 حال توجهه من مسكنه لمباشرة عمله بديوان وزارة الداخلية مستقلاً سيارته ورفقته طاقم حراسته بأربع أخريات ، وما أن تحرك الركب في موعده المعتاد وبطريق سيره الثابت وصولاً لشارع إفريقيا وتقاطعه بشارع الواحة ، فوجئ بدوي انفجار شديد توقفت على إثره السيارات ، وعَلِم أن مرتكب الواقعة عناصر بجماعة أنصار بيت المقدس وأعزى القتل قصداً لارتكابها انتقاماً من فض اعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة وأضاف أن الانفجار خلَفَ قتيلاً والعديد من الإصابات والتلفيات.

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أونا

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