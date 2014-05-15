المعارضة التركية تتهم الحكومة بالمسؤولية عن مقتل 282 عاملا في كارثة المنجم

وجه ممثلو أحزاب المعارضة بتركيا اتهامات لحكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان جراء إهمالهم في المراقبة والإشراف على العديد من مناجم الفحم بالبلاد فضلا عن عدم كفاءة المفتشين الحكوميين ما تسبب في مقتل 282 عاملا.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يورت” التركية اليوم الخميس أن ممثلي حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة بالبلاد، انتقدوا موقف حكومة العدالة والتنمية بعد رفضها في الثالث والعشرين من مارس الماضي إدراج مذكرة الحزب المتعلقة بمنجم “سوما” تحديدا على جدول أعمال البرلمان ومناقشته من كافة الجوانب، متهمين الحكومة بالتقصير وعدم تأسيس نظام للحفاظ على أمان وسلامة العاملين في المناجم.

وعلى الصعيد ذاته، تقدم حزب الشعب الجمهوري بطلب لرئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة كافة السلبيات المتعلقة بالمناجم، مطالبا كافة النقابات بالإضراب عن العمل تضامنا مع أسر ضحايا كارثة المنجم.

أ ش أ