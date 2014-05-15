أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تموين المنوفية : توريد 85216 طن قمح لشون وصوامع المحافظة

Google+ Print
تموين المنوفية : توريد 85216 طن قمح لشون وصوامع المحافظة تموين المنوفية : توريد 85216 طن قمح لشون وصوامع المحافظة

صورة أرشيفية

قال مجدى نوارة رئيس قسم صيانة توريد القمح بمديرية تموين المنوفية إنه تم توريد 85216 طن فى شون وصوامع المحافظة بزيادة 15 % عن معدل التوريد من العام الماضى بنفس التوقيت بشون وصوامع المحافظة البالغ عددها 28 شونة.

وأضاف نوراة أنه يتم تطبيق اجراءات مشدده الصوامع والشون على أيدى موظفين متخصصين يقومون باستبعاد نوعيات الأقماح السيئة من الأقماح المستوردة أو قمح الموسم الماضي أو الاقماح التي تحتوي على نسبة اتربة كبيرة.

وأشار إلى أنه يتم صرف أثمان الاقماح خلال 24 ساعة من تاريخ التوريد بسعر 420 جنيهاَ للأردب لأعلى درجة نظافة وهى للرتبة 23,5 تقل 5 جنيهات فى السعر لكل نصف درجة ولايتم قبول توريد قمح بدرجة نظافة أقل من 22,5قيراط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا