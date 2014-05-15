تموين المنوفية : توريد 85216 طن قمح لشون وصوامع المحافظة

قال مجدى نوارة رئيس قسم صيانة توريد القمح بمديرية تموين المنوفية إنه تم توريد 85216 طن فى شون وصوامع المحافظة بزيادة 15 % عن معدل التوريد من العام الماضى بنفس التوقيت بشون وصوامع المحافظة البالغ عددها 28 شونة.

وأضاف نوراة أنه يتم تطبيق اجراءات مشدده الصوامع والشون على أيدى موظفين متخصصين يقومون باستبعاد نوعيات الأقماح السيئة من الأقماح المستوردة أو قمح الموسم الماضي أو الاقماح التي تحتوي على نسبة اتربة كبيرة.

وأشار إلى أنه يتم صرف أثمان الاقماح خلال 24 ساعة من تاريخ التوريد بسعر 420 جنيهاَ للأردب لأعلى درجة نظافة وهى للرتبة 23,5 تقل 5 جنيهات فى السعر لكل نصف درجة ولايتم قبول توريد قمح بدرجة نظافة أقل من 22,5قيراط .