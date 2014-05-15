نتنياهو:إسرائيل غير مستعدة للتخلى عن عملية السلام رغم انهيار المحادثات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست مستعدة للتخلى عن عملية السلام مع الفلسطينيين على الرغم من انهيار مفاوضات السلام التي توسطت بها الولايات المتحدة في نهاية ابريل الماضي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم الخميس أن تصريحات نتنياهو تلك جاءت خلال مقابلة أدلى بها لوسائل إعلام يابانية خلال زيارته الأخيرة لطوكيو.

واكد نتنياهو على ضرورة ابرام اتفاق صارم بشأن نزع السلاح من قطاع غزة للحيلولة دون تكرار ما حدث من هجمات ضد إسرائيل بعد العملية العسكرية الأخيرة في غزة، في إشارة إلى إطلاق حركة حماس ل 12 الف صاورخ من قطاع غزة صوب إسرائيل، على حد قول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واستبعد نتنياهو أن تعترف حماس بإسرائيل وأن “تنبذ العنف” من اجل الانضمام لمفاوضات السلام قائلا “إن ايدولوجية حماس متشددة ومتطرفة للغاية، ولا تظهر اي بوادر للتغيير”.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على رفضه الشديد لقيام دولة إسرائيلية ثنائية القومية.

أ ش أ