لافروف: روسيا ستكون مضطرة لاتخاذ “إجراءات انتقامية” حال استمرار عقوبات الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا ستضطر لاتخاذ “إجراءات انتقامية” اذا استمر الغرب في سياسة فرض العقوبات على موسكو.

وحذر المسؤول الروسي -وفقا لما بثته وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية- من أنه إذا استمر الغرب في انتهاج تلك “السياسات الهستيرية”، فسيكون علينا أن نفكر فيما يمكن القيام به في المقابل.

وأكد أن روسيا لا تبحث عن مواجهات ولن ترغب في أن تقلد تصرفات الدول الغربية، قائلا “لا نتطلع إلى مواجهة أو نرغب في تقليد البوادر العصبية التي تتخذها واشنطن وبروكسل وبعض العواصم الأخرى.

وأوضح لافروف أن جميع التهديدات الصادرة عن واشنطن، وكذلك العواصم الأوروبية، “غير مهنية على الإطلاق وبعيدة عن الواقع وتأتي فقط بدافع من الرغبة في الانتقام.

وقال “لا أعتقد أنه تتم دراسة العقوبات الاقتصادية بجدية، وأتصور أن المناقشات مبنية فقط على الرغبة في الانتقام، وهو أمر سيء للغاية دائما بالنسبة للسياسيين، ولا شك في أن هذا الانتقام سيترك بعض الآثار”.

وأضاف انه “إذا كان الغرب، وبدافع الانتقام فقط، مستعد للتضحية بسمعته كشريك فعال في الاقتصاد العالمي بأسره، فالقرار مترك لهم، والعالم كله سيفكر بشكل مختلف”.

أ ش أ