المحكمة تطلب عدم استكمال فيديوهات البلتاجي والدفاع يتمسك بعرضها لتبرئته

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عرض الفيديوهات في محاكمة محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، وصفوت حجازى، وعبد العظيم محمد، ومحمد زناتى، بتهمة احتجاز ضابطا وأمين شرطة، وتعذيبهما، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية.

وعرضت المحكمة المقطع الثاني و فيه يوضح فيه البلتاجي في حوار له على احد المنصات باعتصام رابعه العدويه و انهم باقون لليوم الـ28 في الإعتصام و سيظلون مهما طال العمر حتي ينكسر الانقلاب و تعود الشرعيه او يفنوا لاخر نفس منهم ، و قال انهم يريدون جيشا يحافظ على الامن الصهيوني و يحارب الارهاب و هو في رأيهم الاستقلال و يحافظون على تبعيه مصر لامريكا و غيرها لا يريدون لمصر الاكتفاء كما قال الرئيس مرسي بتصنيع الغذاء و كل شئ و يظل المحتكرين و ان المعركه لازالت في بدايتها حيث انهم يريدون الدوله القديمة بالتوكيلات لحساب امريكا و اسرائيل و يريدون ان يكون الجيش لمحاربه الاستقال و الاسلام و التدين.

وأضاف البلتاجي في الفيديو: نحن نريد جيش يحارب اسرائيل و يحرر القدس و اننا في معركه انهاء 60 سنه من التبعيه نريد الاستقلال و ان السيسي يريد ان يحصل على تفويض لقتل التيار الذي يعتبر كل مصر و ان الصحف المضلله خرجت كلها لتقول في مانشيتاتها فوضناك كيف يعطي مصري حر تفويض لقتل مصري اخر لانه نادي بالحريه و أكد ان السيسي يريد جعل الاقباط ضحيه كما حدث في القديسين من اجل التضحية بالأسلاميين …. الاسلاميين الذين نصوا علي حريه العقائد في الدستور وقت الرئيس الشرعي مرسي .

واشار البلتاجي ان الفرق 75 قتال و 777 و غيرهم موجودين بالأعتصام من اجل فضه و لكنهم لن يستطيعوا فعل اي شئ لاننا مع الحق و طلب تذكير الليبرالين و غيرهم انهم عاشوا سنه بحريه في كل شئ من اعلام و تظاهر و صحة و نشر بلغت حتي سب الرئيس و شخصه و الاعتداء علي قصرة و هذا كل انواع الحريات و كانت الحريه التي لا تسقط بالتقادم و يحاسب من يعتدي عليها و انهم راحوا لصناديق الاقتراع 5 مرات و تم الانقلاب عليه و انه تم وضع دستور و تعطيله و انتخاب مجلس الشعب و حله و انتخب رئيس و قبضوا عليه .

و سألت المحكمه الدفاع حول رغبتهم في الاستمرار في مشاهدة الأسطوانات لانها كلها خطابات حماسية و ليس لها علاقة بالقضية و ليست موضوع الدعوى ووقت المحكمة لا يسمح بكل ذلك لأنهم 12 مقطع.

و طلب البلتاجي اثبات ان المتهم لم يتحدث عن القتل او التحريض عليه و و قال بالحرف الواحد اخواننا بغوا علينا و ان بغوا ابينا و طلب تفريغ خطابته حرفيا لانه دليل براءة و ليس ادانه.

و قال الدفاع انه يطلب تفريغ محتوى الاسطوانات حرفيا و انه دليل للبراءة وسألت المحكمه كيف تقدم المحكمه تلك الأسطوانات و ليس لها علاقه بالدعوى و ان تلك المقاطع منبته الصله و ان ليس هنالك تحريض.

وأكد الدفاع انهم مع رأي موكلهم البلتاجي و التمسوا من المحكمه ان تأمر بفض المقاطع و ان تقوم هيئة فنية بتفريغها و يطمئن المتهم الي ان المقاطع هي ما تبرئه حيث انها قدمت من الداخليه و النيابه لإدانته و لكنها قد تبرئه و طلبوا ندب لجنه فنية لتفريغ تلك المقاطع و غيرها لإثبات انه لم توجد جريمة و ان خطبهم لا تنطوي على جريمة.