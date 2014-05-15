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الكورة مش مع عفيفي - الزمالك ينتشل تعادل دجلة رغم الحظ ' البجح '

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الكورة مش مع عفيفي - الزمالك ينتشل تعادل دجلة رغم الحظ ' البجح ' الكورة مش مع عفيفي - الزمالك ينتشل تعادل دجلة رغم الحظ ' البجح '

انتشل الزمالك تعادلا دراماتيكيا أمام وادي دجلة رغم سوء حظ لازم لاعبيه طوال 90 دقيقة ولكن الأبيض نجح في العودة بهدف قاتل لأحمد جعفر.

الزمالك تعادل 2-2 أمام وادي دجلة.

هنا برنامج الكورة مش مع عفيفي.. هذا البرنامج بلوج زملكاوي بشكل بحت.. يناقش جميع القضايا ويحلل المباريات بنظرة بيضاء اشتهر بها كاتبه أحمد عفيفي..

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.. والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي يتحدث فيها عن تعادل الزمالك مع دجلة.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

لمشاهدة الحلقة، اضغط هنا

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لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

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فيديو اليوم السابع